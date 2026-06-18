Sheinbaum pide no “engancharse” con declaraciones de Trump por control del narco en México

“He dicho que el presidente (Donald) Trump tiene su manera de comunicar y no hay que engancharse en cada declaración, pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando que es lo que a mí me importa”, manifestó la mandataria mexicana durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional.

Asimismo, la titular del Ejecutivo aseguró que el gobernante estadounidense “no está bien informado” cuando realiza este tipo de acusaciones de que México está controlado por los carteles del narcotráfico.

“No está bien informado, se lo he dicho personalmente, no es algo que diga por primera vez, el Estado mexicano existe”, aclaró.

Sheinbaum informó que cuando recibió, el pasado mes de mayo, en el Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, y se refirió a los grupos delictivos se destacó el papel de las instituciones de seguridad en México.

Y puso de ejemplo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México Omar García Harfuch, y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo.

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“Por ejemplo, Omar García Harfuch, que estuvo a punto de perder la vida por un grupo delincuencial y que después de ese ataque decidió seguir entregando su vida al servicio público”, subrayó la mandataria sobre el ataque ocurrido contra el funcionario en 2020.

También destacó el combate al crimen organizado con el abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo del Ejército mexicano en febrero pasado.

“Aquí están los resultados, porque hay resultados: disminución de 46 % de homicidio doloso (...) disminución del 70 % de la entrada de fentanilo a Estados Unidos por tierra”, resaltó la mandataria.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en un contexto de tensión en materia de seguridad y comercial entre México y Estados Unidos, en el que Trump ha insistido en varias ocasiones que el país norteamericano está controlado por los carteles de la droga.

Además de las acusaciones del Departamento de Justicia a 10 funcionarios mexicanos, entre ellos, el gobernador del estado de Sinaloa en licencia Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y armas.