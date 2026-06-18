Un joven de 18 años muere tras un accidente en un carruaje de caballos en Nueva York

El fallecido es Romanch Mahajan, un joven indio que visitaba la ciudad junto a sus padres, Deepak y Priya, y a su hermano pequeño.

Según relató Deepak a The New York Times, el conductor del carruaje se detuvo en un momento del paseo para tomar una fotografía de la familia, y en ese instante el caballo se subió a la acera, chocó con otro de estos vehículos y volcó.

Deepak contó al periódico neoyorquino que su esposa se cayó del carruaje y que su hijo Romanch saltó para intentar ayudarla, golpeándose la cabeza contra el suelo.

El joven falleció anoche en el hospital NewYork-Presbyterian Weill Cornell, mientras que el resto de la familia sufrió heridas leves.

El trágico accidente ha reavivado el debate sobre los carruajes de caballos en Nueva York, y organizaciones en defensa de los animales como Humane World for Animals o PETA han vuelto a pedir su abolición.

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"La trágica muerte de un adolescente tras el accidente de ayer es un recordatorio desgarrador de que este sector obsoleto e inhumano pone en peligro tanto la vida de las personas como la de los animales, y no tiene cabida en la ciudad", apuntó Brian Shapiro, director para el estado de Nueva York de Humane World for Animals, en un comunicado difundido este jueves.

Shapiro recordó que en los últimos trece meses la Gran Manzana ha sido escenario de ocho colisiones, fugas, colapsos y muertes relacionados con estos carruajes, y subrayó la necesidad de que la Alcaldía apruebe la Ley de Ryder, que busca desmantelar esta industria.

Por su parte, tras conocerse la muerte de Romanch, PETA llamó anoche a "una interrupción de emergencia de las operaciones de carruajes tirados por caballos" hasta que se apruebe dicha ley.

"Esto es lo que sucede cuando te quedas de brazos cruzados y no haces nada. Varios caballos ya han muerto y ahora los padres de un joven nunca volverán a verlo. Esto era 100 % evitable", apostilló el colectivo en su perfil de X.

Por su parte, la presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, y la concejala Lynn Schulman, presidenta del Comité de Salud, lamentaron la muerte y pidieron abordar la citada ley.

"Es hora de actuar. La Alcaldía presentó recientemente la Ley Ryder para abordar las preocupaciones sobre la industria de los carruajes de caballos, y celebraremos una audiencia sobre el proyecto de ley en julio. Esperamos escuchar a todas las partes y revisar las medidas para abordar cuestiones como el bienestar de los caballos y la seguridad pública mientras trabajamos para encontrar una solución a este problema", señalaron.

El accidente de ayer se registró apenas una semana después de otro incidente en el que uno de los equinos se desplomó y murió en el parque.