Un paseo por el taller creativo de Manuel de Falla explora su esencia en su 150 natalicio

La muestra 'Manuel de Falla Esencial', inaugurada este jueves en el Centro Cultural CajaGranada de la ciudad española de Granada, se adentra en su proceso creativo a través de lecturas, paisajes, músicas e influencias que revelan cómo nacieron algunas de las obras fundamentales del músico.

Su comisario, Yvan Nommick, detalló en declaraciones a EFE que la exposición invita a observar cómo Falla (1876-1946) trabajaba y rehacía sus manuscritos, un proceso de revisión constante que refleja la gran autoexigencia con la que perseguía alcanzar esa "esencia" que define a la "pura sustancia musical".

"Entramos en su taller porque es como si estuviéramos a su lado viendo qué lee, qué escucha y cómo compone", afirma Nommick.

A través de manuscritos, partituras, fotografías, cartas, objetos personales y una reproducción en bronce de la máscara mortuoria de Falla, exhibida por primera vez en una exposición, la muestra explora las principales etapas de su creación artística.

La muestra ofrece una visión de la evolución de su pensamiento musical: desde su temprana vocación por la música y sus años de formación en Cádiz y Madrid hasta la influencia decisiva de Felipe Pedrell, su consolidación internacional en París, su etapa de madurez en Granada y los últimos años dedicados a 'Atlántida'.

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Entre las piezas expuestas destacan manuscritos autógrafos de 'La vida breve', 'El amor brujo', 'El sombrero de tres picos', 'Noches en los jardines de España' o 'Fantasía bética', junto a documentos relacionados con personalidades como Isaac Albéniz, Claude Debussy, Pablo Picasso, Federico García Lorca o Igor Stravinsky.

El comisario afirmó que buena parte de la muestra la conforman documentos apenas vistos: "Cerca de la mitad de las piezas no se han visto hasta ahora, por lo menos en exposiciones. Por ejemplo, un dibujo que él hace a los 14 años, donde se ve a Colón y a su hijo ir hacia el Monasterio de la Rábida", comentó.

El recorrido acerca al público también su intensa colaboración con María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra, así como la profunda presencia del flamenco y del cante jondo en su obra.

La exposición, que coincide también con el 80 aniversario de la muerte de Falla, exhibe los libros que acompañaron al compositor, desde lecturas literarias y espirituales hasta tratados musicales que marcaron la evolución de su pensamiento artístico.

Además, permite descubrir facetas menos conocidas del músico, como su afición infantil al dibujo, a la caricatura o al periodismo, reflejadas en publicaciones elaboradas por él mismo cuando era adolescente.