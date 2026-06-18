Wall Street termina en verde la semana tras el acuerdo EEUU e Irán y la reunión de la Fed

Al término de la sesión de hoy, el Dow Jones subió un 0,14 %, hasta los 51.564 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 1,08 %, hasta 7.500 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un 1,91 %, hasta 26.517 enteros.

En el cómputo semanal, los tres principales índices de Wall Street cerraron con avances: el Dow Jones subió un 0,7 %, el S&P 500 un 0,9 % y el Nasdaq un 2,4 %.

La Fed anunció el miércoles que no modifica los tipos de interés -que actualmente están en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75 %- en la primera reunión de Kevin Warsh como su presidente.

Con una inflación interanual del 4,2 % en el mes de mayo, la Junta de Gobernadores acordó por unanimidad mantener el precio del dinero sin cambios.

En el plano corporativo, la tecnológica estadounidense Intel terminó la jornada con una subida del 10,6 %, impulsada por el anuncio del presidente Donald Trump de que Apple trabajará con la empresa para fabricar sus chips en Estados Unidos.

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Por su parte, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, cayó hoy un 3,56 % y cerró la jornada en 185 dólares por acción. Desde el cierre del pasado viernes, acumula una subida de en torno al 14,8 %, tras debutar en bolsa a 150 dólares por acción.

La compañía cuenta ahora con una capitalización bursátil de 2,44 billones de dólares y actualmente es la sexta cotizada más valiosa del mundo.

Por otro lado, en el ámbito geopolítico, esta semana los inversores han seguido de cerca los detalles del acuerdo de paz alcanzado el pasado domingo entre Estados Unidos e Irán.

El memorando de entendimiento entre Washington y Teherán contempla la creación de un fondo regional para la reconstrucción de Irán de 300.000 millones de dólares y la liberación de 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados por las sanciones.

Además, implica que los dos países ponen fin a las hostilidades, reabren el estrecho de Ormuz y tienen dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones a la República Islámica.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó hoy un 0,25 %, hasta los 76,6 dólares el barril, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunciara que 12,5 millones de barriles de crudo pasaron anoche por Ormuz.

En otros mercados, el oro, activo refugio, caía un 3 %, hasta 4.236 dólares la onza, y la plata un 6,78 %, hasta 65,97 dólares; mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba hasta el 4,453 %.