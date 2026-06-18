Zelenski pide a aliados envío urgente de vehículos no tripulados y munición de artillería

Así lo indicó al inicio de una nueva reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania -compuesto por medio centenar de países-, en la que agradeció la asistencia que facilitan a su país la OTAN y la UE y llamó a una cooperación más estrecha.

El líder ucraniano dijo que ha planteado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dos "cuestiones urgentes": la necesidad de aumentar el número de vehículos terrestres no tripulados y la munición de artillería de largo alcance.

"En este momento, no hay suficiente cantidad de ninguno de los dos elementos. Necesitamos ambos con urgencia. La financiación asignada para ello es insuficiente", señaló.

Sobre la cooperación con Ucrania, Zelenski dijo que "con demasiada frecuencia, incluso dentro de las estructuras de la OTAN, nuestros representantes perciben que existen límites a lo que es posible en nuestra cooperación".

Y llamó a "superar" esos límites e integrar más la cooperación mutua en materia de defensa "en todos los niveles, tanto en nuestras estructuras como en la Alianza, para que todos tengamos más oportunidades de proteger vidas".

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Con vistas a la cumbre de la OTAN en Ankara de los próximos 7 y 8 de julio llamó a preparar "decisiones firmes y una cooperación más sólida" para asegurar que "el nivel político de nuestra asociación se corresponda con la realidad".

Por otra parte, se refirió a la dependencia actual de Rusia de "ataques incesantes con misiles" y añadió que, para responder a ellos, Ucrania necesita "capacidades antibalísticas".

Aunque admitió que se ha "avanzado mucho" en la defensa contra drones y se está interceptando cerca del 90 %, y hay también una buena defensa frente a los misiles de crucero, Zelenski subrayó que "los misiles balísticos rusos siguen representando un problema para el que necesitamos una solución".

En ese contexto, explicó que Ucrania y Alemania van a dar "un paso conjunto (....) muy importante" gracias a un acuerdo para aunar ciertas tecnologías.

"Hagamos esto por nuestra defensa común con la mayor celeridad posible e invitemos a todos los países a contribuir a estos esfuerzos compartidos en la medida de sus posibilidades. Nuestra coalición antibalística y todos los países que la integran deben demostrar su plena capacidad y ofrecer resultados tangibles, mejorando los logros de este mismo año", señaló Zelenski.

Por otra parte, se refirió a los ataques de largo alcance que "están golpeando las instalaciones petroleras y refinerías rusas con gran eficacia" y dijo que los ataques de Ucrania "están perturbando gravemente la logística militar rusa".

Pese a ello, indicó, el mandatario ruso, Vladímir Putin, "no detiene esta guerra; insiste en continuarla, por lo que la presión debe aumentar".

En ese contexto, Zelenski instó a intensificar los proyectos para apoyar los drones ucranianos y la producción de armamento en Ucrania y las sanciones contra Rusia.

Añadió que lo que recibe el Ejército ucraniano es insuficiente, y pidió aumentarlo y empezar a pensar en cómo proporcionar la financiación que necesitará en los próximos años.

"Agradezco a la Unión Europea el paquete de ayuda (en forma de préstamo) de 90.000 millones de euros, que será de gran utilidad. Es cierto, y les agradezco también a todos ustedes sus decisiones de apoyo bilateral, pero les pido asimismo que desarrollen los instrumentos financieros necesarios para los años venideros, a fin de garantizar que el Ejército ucraniano mantenga la fortaleza suficiente", dijo.