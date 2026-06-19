Centenares protestan en Indonesia al cumplirse una semana de movilizaciones anti-Prabowo

La concentración de hoy en Yakarta, organizada por el Consejo Ejecutivo Estudiantil (BEM) de la Universidad Trisakti, reclamó, entre otros, frenar la denunciada deriva autoritaria del Gobierno del exgeneral, cambios en la gestión económica del país, en pleno declive, y abordar problemas como la corrupción.

"Indonesia en emergencia: Ciudadanos unidos demandan", fue el lema de la protesta, organizada por "la defensa de los valores de la democracia, la justicia y la hegemonía civil", apuntó la agrupación en sus redes.

El portavoz estudiantil Muhammad Putra señaló que las demandas pasan por la "recuperación económica, la erradicación de funcionarios incompetentes no calificados para sus cargos y el restablecimiento de la supremacía civil", dijo a la prensa frente al Parlamento.

Sus demandas tienen lugar después de que Prabowo haya aprobado medidas para ampliar el acceso de militares y policías en activo a las instituciones, y mientras organizaciones civiles le acusan de erosionar las libertades democráticas logradas tras la caída del dictador Suharto en 1998.

"El gobierno debería priorizar la hegemonía civil como fundamento de la democracia, en lugar de permitir que los límites entre los espacios civiles y militares se difuminen cada vez más", subrayó la organización estudiantil en su convocatoria.

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Asimismo, ha sido cuestionado por algunas medidas que han hecho disminuir la confianza de los inversores en la primera economía del Sudeste Asiático y llevado a la rupia a mínimos históricos, entre ellas la creación de un fondo soberano bajo su supervisión y un costoso programa de comidas escolares gratuitas plagado de escándalos.

La Agencia Nacional de Nutrición, que gestiona el polémico programa de comidas, anunció en la noche del jueves una serie de ajustes que incluye una serie de recortes en gastos.

Con una multitud de jóvenes concentrados frente a las cortes, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Sufmi Dasco Ahmad, invitó a delegados estudiantiles al interior del edificio para mantener una reunión, retransmitida en directo por los universitarios.

El portavoz de la Policía en la capital informó de un despliegue de más de 4.200 efectivos, recogió la agencia pública Antara, sin que hasta el momento se hayan registrado altercados.

Además de la manifestación de Yakarta, se registraron otras protestas en distintos puntos del país, como en las ciudades centrales de Surabaya y Banjarmasin, aunque con una participación menor que en la capital.

Las protestas comenzaron el pasado día 12, cuando miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del archipiélago para exigir al Gobierno medidas que mejoren las condiciones de vida de la población, y han continuado esta semana.

Yerno del fallecido exdictador Suharto y acusado en el pasado de violaciones de derechos humanos, Prabowo, de 74 años, ganó las elecciones de 2024 tras una campaña respaldada por su antecesor, el popular Joko Widodo.