Fráncfort cae un 0,16 % tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel e Hizbulá

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 0,16 % al cierre, hasta 24.985,82 puntos, pero acumula una ganancia semanal de casi el 1,5 %.

El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hizbulá tampoco repercutió mucho en la Bolsa de Fráncfort.

La firma del acuerdo de paz entre EEUU e Irán se ha aplazado después de que Teherán se retirara debido a los ataques de Israel al Líbano, que forma parte del acuerdo de alto el fuego.

La negociación fue tranquila porque fue festivo en EEUU y las bolsas estuvieron cerradas en ese país, en el que los movimientos de los vencimientos de los futuros y opciones se produjeron el jueves.

Cada tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre vencen futuros y opciones sobre índices bursátiles y acciones.

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Los inversores deciden si dejan expirar esos contratos de derivados o los renuevan al próximo vencimiento.

Generalmente aumenta el volumen de mercado y también la volatilidad, pero los procedimientos electrónicos han disminuido mucho la volatilidad.

La empresa de armamento Rheinmetall subió un 2 %, hasta 1.202,60 euros.

El fabricante automovilístico Mercedes-Benz Group ganó un 1,5 %, hasta 45,28 euros, y BMW subió un 0,4 %, hasta 59,98 euros, pero Volkswagen perdió un 4,3 %, hasta 80,44 euros, por el reparto de dividendos.

El fabricante de artículos deportivos Adidas bajó un 1,7 %, hasta 174,90 euros, y Beiersdorf, que tiene la marca Nivea, cedió un 1,5 %, hasta 71,60 euros.