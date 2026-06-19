Francia niega ceder a Teherán al no autorizar una marcha de la oposición iraní en París

El portavoz del Ministerio francés de Exteriores afirmó que esa manifestación del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI), en la que los organizadores esperaban decenas de miles de participantes no se abordó en la conversación que mantuvieron el jueves el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, y su homólogo iraní, Abás Araqchí.

El portavoz añadió, en conferencia de prensa, que las decisiones sobre si se impide o no el desarrollo de una manifestación depende en Francia del Ministerio del Interior, dando a entender que no está sujeta a consideraciones diplomáticas.

En cualquier caso, rechazó la idea de que la no autorización de la marcha del sábado sea una forma de acallar a la oposición iraní en Francia, ya que, según recalcó, París apoya la sociedad civil iraní y no olvida la etapa de violencia y la represión del régimen contra la contestación a comienzos de año.

Es más, recordó que Barrot este mismo viernes lanzó una plataforma de apoyo a los artistas iraníes en el exilio, que se presentará en unas semanas.

En una conferencia de prensa organizada una hora antes, el representante del CNRI en Francia, Afchine Alavi, había calificado de "fútiles e incluso ridículos" los argumentos de seguridad que les había dado la Prefectura de París para negar la autorización a su manifestación, cuando -insistió- nunca ninguno de sus actos había degenerado en violencia.

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Para Alavi, la "prohibición (de la marcha) tiene en su origen una decisión política" y resulta del "chantaje que ejerce el régimen de los mulás con los países que acogen la resistencia iraní" para "evitar que se denuncien los crímenes que comete ese régimen".

Para el representante del CNRI, esa presión de Teherán pone en evidencia que "el régimen teme a esa resistencia organizada" y que es "extremadamente débil" porque se inquieta incluso por una manifestación que iba a desarrollarse a miles de kilómetros de Irán.

A su juicio, la respuesta tendría que consistir en que "hay que ser firme con el régimen" y condenarlo.

La marcha tenía como objeto denunciar las ejecuciones de miembros del CNRI en Irán y de otras personas que habían participado en las revueltas de comienzos de año.