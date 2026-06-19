Irán responsabiliza a EE.UU. de los ataque israelíes en Líbano y advierte de consecuencias

Bagaei “atribuyó a Estados Unidos la responsabilidad directa” de esos ataques y recordó que el fin de las hostilidades en el país árabe forma parte del primer artículo del memorando de entendimiento firmado el miércoles para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“La República Islámica de Irán adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses, su seguridad y sus derechos, así como los de sus aliados”, advirtió el diplomático en un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores.

El Ejército israelí lanzó este viernes nuevos ataques en varios puntos del Líbano que causaron al menos 18 muertos.

Esos ataques que se están produciendo a pesar del memorando de entendimiento firmado entre el presidente iraní, Masud Pezeshkian, su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuyo primer punto incluye el fin de las hostilidades en Líbano y que entró en vigor ayer.

Irán lleva semanas advirtiendo que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrilar el acuerdo con EE.UU. en caso de que Israel sigue atacando Líbano, como ha continuado ocurriendo.