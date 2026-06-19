La Bolsa de Londres baja un 0,35 % ante la incertidumbre política tras victoria de Burnham

El índice principal londinense, el FTSE 100, descendió 36,43 puntos hasta 10.363,27, en una jornada especialmente negativa para el sector minero, que copó las pérdidas en la City.

Por su parte, el secundario, o FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, cedió un 0,56 %, hasta los 23.200,73 puntos.

Los bonos británicos subieron ligeramente y la libra se mantuvo estable frente al dólar tras la victoria de Burnham en la elección parcial de Makerfield, que le permite regresar al Parlamento y participar en unas eventuales primarias para sustituir a Starmer como líder laborista y primer ministro.

El rendimiento del bono soberano a 10 años avanzó 0,05 puntos porcentuales hasta el 4,81 % poco después del inicio de la sesión, en línea con el comportamiento de la deuda europea, afectada también por el repunte de los precios del petróleo.

En divisas, la libra llegó a caer hasta un 0,5 % frente al dólar tras el resultado electoral, pero recuperó después esas pérdidas y cotizaba en torno a 1,32 dólares.

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En este contexto, las principales perjudicadas fueron las cotizadas mineras, encabezadas por Antofagasta, Fresnillo y Endeavour Mining, que retrocedieron un 6,16 %, un 4,65 % y un 3,30 %, respectivamente.

Entre los valores al alza se situaron la petrolera BP, que creció un 2,81 %, seguido de la compañía eléctrica National Grid, que aumentó un 1,81 % y la empresa gestora de la Bolsa de Londres, London Stock Exchange Group, que ganó un 1,46 %.