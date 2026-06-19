La Cancillería de Perú rechaza acusaciones de interferencia en los votos del exterior

El reclamo de Sánchez ante los jurados electorales especiales en Lima, se debió a que se hubiera preferido enviar físicamente las actas a la capital peruana en lugar de usar un aplicativo informático para transmitir sus resultados, en momentos en que el escrutinio al 99 % de la votación le da una virtual victoria a la candidata derechista Keiko Fujimori, quien tuvo una mayoritaria votación en el extranjero.

La Cancillería explicó en un comunicado que los votos de los peruanos en el exterior no fueron registrados digitalmente, o escaneados, debido a las "dificultades técnicas y operativas" del aplicativo, razón por la cual fueron remitidos en forma física a Lima para ser digitalizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar los comicios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que, al tratarse de una herramienta nueva y de apoyo operativo, el uso del aplicativo para el escaneo de actas se aplicó únicamente en 108 de las 180 oficinas consulares que organizaron la votación en la primera vuelta electoral, de los pasados 12 y 13 de abril.

"Dicho aplicativo no sustituyó el procedimiento legal de remisión física de las actas ni las competencias de los organismos electorales", afirmó la Cancillería.

Sin embargo, después de esa primera jornada, una parte importante de dichas oficinas consulares reportó serias dificultades técnicas y operativas en el uso del referido aplicativo, indicó el Ministerio.

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Por tal motivo, en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, al igual que se hizo en el territorio peruano con la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), "se dispuso no continuar con esa actividad complementaria en la segunda vuelta", precisó.

"Esta decisión no modificó la Ley Orgánica de Elecciones ni alteró el procedimiento legal de repliegue del material electoral", insistió la Cancillería.

El candidato de Juntos por el Perú ha impugnado decenas de mesas de votación en el exterior por la demora en su retorno a Lima y supuestas irregularidades en su traslado por vía aérea.

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó cualquier afirmación que atribuya a sus funcionarios consulares "actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral".

Recordó que los carteles de resultados son publicados en los locales consulares, a fin de que puedan ser conocidos y verificados por el público en general.

"La no utilización del aplicativo en la segunda vuelta tampoco produjo un vacío en la cadena de custodia ni un período sin control sobre el material electoral", indicó la cancillería.

Este viernes, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo tribunal electoral, revisará 32 expedientes sobre apelaciones de actas de votación observadas y de nulidad electoral de la segunda vuelta presidencial.

El partido de Sánchez confirmó el jueves que ha presentado una apelación para la nulidad de 1.751 mesas de votación en Lima gracias al aporte económico que hicieron sus seguidores mediante una colecta pública.