La periodistas alemana detenida en Siria ha regresado a Alemania, según medio

Michaelmann habría salido de Siria en dirección a un tercer país desde el que tomó un vuelo con dirección a Alemania, según la revista.

La Embajada alemana en Damasco prestó a Michelmann asistencia consular así como la embajada en Beirut, y las dos representaciones diplomáticas intercedieron ante el Gobierno de Ahmed al Sharaa para que la comunicadora fuera dejada en libertad.

También el Ministerio de Exteriores en Berlín había estado involucrado a alto nivel en las gestiones.

Michelmann desapareció el 18 de enero en la ciudad de Raqa, en el norte de Siria, que estuvo largamente bajo control de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), organización con mayoría kurda.

El día de la desaparición de Michelmann milicias islamistas cercanas al Gobierno y tropas gubernamentales tomaron la ciudad.

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La periodista, según fuentes de su familia, estaba acompañada por el cámara kurdo, de nacionalidad turca, Ahmed Polad.

Michelmann llegó a ser dada por muerta por su familia hasta que en abril unos presos kurdos que fueron liberados de una cárcel en Alepo afirmaron que tanto ella como Polat se encontraban allí.

El 23 de abril diplomáticos alemanes, según Der Spiegel, pudieron visitar en la cárcel a Michelmann que entre tanto había sido traslada a Damasco.

Michelmann trabajaba desde 2022 para el portal kurdo ETHA desde Siria.

El Ministerio de Información sirio, según la revista, justificó la detención de Michelmann alegando que la periodista había dado informaciones falsas sobre su identidad y había asegurado ser una trabajadora española de una organización de la ONU.

El abogado de Michelmann, Roland Meister, ha rechazado esa versión y asegura que la comunicadora tenía una acreditación de las autoridades kurdas.

Lo que ocurría, según Meister, es que las autoridades sirias sospechaban que Michelmann tenía conexiones con el terrorismo. No se conoce el paradero del cámara que la acompañaba.