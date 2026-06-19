La policía militar rusa hace redadas en una ciudad para movilizar soldados para Ucrania

La plataforma independiente Mediazona se hizo eco este viernes de un vídeo publicado en las redes sociales rusas por una residente de la ciudad de Penza, en la región homónima, que muestra la detención de varios hombres por parte de otros uniformados militarmente.

El vídeo fue publicado el miércoles y muestra a mujeres agrupadas alrededor de una furgoneta exigiendo la liberación de lo que parecen sus maridos o familiares.

"¡Ni siquiera nos dan cinco minutos para despedirnos!", grita una mujer.

Las mujeres insultan a los uniformados, que se tapan el rostro, y una de ellas se aferra al capó para tratar de detener el avance del vehículo.

Canales de Telegram también informaron de una serie de redadas en la región con la intención de enviar a los detenidos al frente.

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"Estaban comprobando el registro militar y buscando reclutas que se habían fugado. Se dirigían principalmente hacia aquellos a quienes recibieron alguna vez una citación, pero nunca se presentaron en la oficina de reclutamiento", informan en el canal de Telegram Govorit Nemoskva.

En uno de los barrios de Penza, la policía realizó registros puerta a puerta, también se detuvieron a personas en el transporte público y pararon coches de particulares.

Según el portal independiente Idite Lesom (Ve hacia el bosque), que trata de ayudar a personas a evitar la movilización desde el inicio de la guerra contra Ucrania en 2022, "hay redadas por toda la ciudad".

Las autoridades locales negaron las redadas y recomendaron a los ciudadanos mantener la calma.

Tanto Rusia como Ucrania están experimentando problemas de efectivos en el frente de guerra, y desde hace algunas semanas circulan rumores sobre una nueva posible movilización después de las elecciones legislativas rusas convocadas para el 20 de septiembre.

Formalmente, Moscú nunca dio por terminada la movilización anunciada en septiembre de 2022.