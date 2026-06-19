Las autoridades argelinas detienen a un sujeto con más de 270 kilos de cocaína

El sujeto, que no fue identificado por la fuente, fue arrestado por unidades del Ejército Popular Nacional a casi 1.500 kilómetros de la capital, Argel, tras recibir información "detallada" de parte de otros cuerpos de seguridad del Estado y del personal de aduanas.

La cocaína y el vehículo en el que transportaba el alijo fueron incautados y entregados a las autoridades encargadas de "continuar con la investigación", mientras que el detenido fue puesto a disposición judicial para responder por los delitos que se le imputen.

El operativo se enmarca en "la lucha contra la delincuencia organizada" en Argelia, con el objetivo de "proteger la seguridad y la salud de los ciudadanos", explicó la cartera de Estado.

En el marco de la lucha contra el consumo de drogas, en particular en entornos escolares y laborales, el país magrebí adoptó el pasado mes de julio una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefaciente se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos.