Liberan con medidas cautelares a detenidos en España por presuntos vínculos con Hizbulá

Entre las medidas cautelares impuestas por el juez a cargo del caso, José Luis Calama, figuran la retirada de sus pasaportes, la prohibición de salir de España, comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a sus domicilios, la obligación de facilitar un domicilio donde ser citados y el número de teléfono en el que puedan ser inmediatamente localizados, informaron a EFE fuentes jurídicas.

Los dos detenidos son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde en castellano vídeos propagandísticos de Hizbulá y grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes, informaron a este medio fuentes policiales cuando se produjeron los arrestos el martes.

Las detenciones tuvieron lugar en el marco de una serie de registros efectuados en una operación dirigida por la Audiencia Nacional, en concreto por el juzgado de Calama, con la intervención de la Comisaría General de Información, el servicio de inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía de España.

Las diligencias judiciales del caso corresponden a la Audiencia Nacional, especializada en delitos de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico, y se mantienen bajo secreto de sumario.