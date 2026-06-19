OMS: Algunas cadenas de transmisión del ébola en RDC podrían estar fuera del radar oficial

"En algunas comunidades, especialmente en aquellas afectadas por el desplazamiento, las necesidades siguen superando los recursos disponibles", afirmó en una comparecencia virtual la directora regional de Emergencias de la OMS para África, Marie Roseline Belizaire.

Aunque las capacidades de diagnóstico y tratamiento siguen creciendo -lo que mejora el acceso a la atención médica y reduce las demoras para confirmar los casos- "se siguen notificando muertes en la comunidad".

Esto "indica que algunas cadenas de transmisión podrían estar ocurriendo fuera del alcance de las actividades de respuesta", advirtió Belizaire, que se encuentra en la ciudad de Bunia, capital de la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia.

La responsable de la OMS también señaló que "las restricciones de acceso siguen limitando las operaciones en algunas zonas de alto riesgo", en una región golpeada por la violencia de los combates entre grupos armados y el Ejército congoleño.

Además, aunque el rastreo de contactos está mejorando y, según los últimos datos del Gobierno, se sitúa en un 71 %, "en algunas zonas sigue sin alcanzar el nivel necesario para frenar rápidamente la transmisión", añadió.

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Para remediar esta situación, la OMS ha desplegado hasta ahora más de 115 expertos en las provincias afectadas por la epidemia y ha entregado más de 110 toneladas métricas de suministros de emergencia para apoyar las operaciones de respuesta en primer línea.

Sin embargo, "ampliar el acceso a pruebas, tratamientos, divulgación comunitaria y otros servicios esenciales sigue siendo una prioridad para la respuesta", aseveró la experta de la OMS.

El Gobierno de la RDC elevó este jueves a 896 los casos confirmados de ébola, incluyendo 232 muertes, lo que sitúa la letalidad en un 26 %.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como al territorio ugandés, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios confirmados, incluidos dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS, que considera "alto" el riesgo del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.