Rusia dice que la prolongación de las sanciones de la UE es una "táctica extraña"

"Es una táctica muy extraña. Pueden llamarla como quieran, pero no es ni una política normal ni una diplomacia normal", dijo el jefe de la diplomacia rusa en una rueda de prensa conjunta con su homóloga de Madagascar, Alice N'Diaye.

El bloque comunitario acordó la víspera renovar las sanciones económicas a Rusia por la guerra contra Ucrania otros doce meses.

Estas sanciones -que antes se extendían cada seis meses- incluyen restricciones al comercio, las finanzas, la energía, la tecnología y los bienes de uso dual, la industria, el transporte y los bienes de lujo, entre otras medidas punitivas sectoriales.

"Quieren ser mediadores, pero al mismo tiempo presentan ultimátums (a Moscú)", dijo Lavrov acerca de la política europea en relación con Rusia.

Agregó que no entiende cómo Europa pretende mediar a raíz de la postura que mantiene ahora, deseando "la capitulación de Rusia".

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"Percibimos a Europa como parte del conflicto interesada en la derrota de Rusia, y los propios europeos se posicionan abiertamente como tales. Por consiguiente, el diálogo con Europa no puede desarrollarse como si se tratara de un observador imparcial", afirmó.