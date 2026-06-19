Ryanair extiende el contrato de O'Leary como consejero delegado hasta 2032

La compañía radicada en Dublín anunció en un comunicado que el nuevo contrato le ofrece también una opción de compra de 10 millones de acciones sujetas al cumplimiento de objetivos de rendimiento "muy ambiciosos".

Ryanair, líder en Europa por volumen de pasajeros, indicó que este acuerdo es el resultado de "meses de conversaciones" con O'Leary, de 65 años, y de "una amplia consulta con los principales accionistas del grupo".

Según los términos del contrato, el directivo, cuyo actual contrato finalizaba en 2028, dispone de una opción de compra sobre 10 millones de títulos a un precio de 26,70 euros por acción, señaló la aerolínea en la nota.

O'Leary se beneficiará de esas condiciones "únicamente", precisó la compañía, si el beneficio neto anual después supera los 4.000 millones de euros o si el precio de las acciones ordinarias de alcanza más de 42 euros o 102 dólares, respectivamente, durante 28 días consecutivos, en el período que finaliza el 31 de marzo de 2032.

Ryanair agregó que el paquete retributivo de O'Leary incluye un "salario anual modesto y una bonificación anual limitada" que, además, será sometido a una votación consultiva de los accionistas en la junta general anual que se celebrará "más adelante este año".

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"Me complace informar de que este proceso, que incluyó una amplia consulta con los principales accionistas de Ryanair, ha concluido con éxito y Michael ha aceptado ampliar su liderazgo al frente del Grupo Ryanair durante los próximos seis años, hasta abril de 2032, en beneficio de todos los accionistas", destacó en la nota su presidente, Stan McCarthy.