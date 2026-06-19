Sánchez reclama a la UE que no dé pasos atrás en valores, sino adelante en integración

Sánchez lanzó este mensaje en la rueda de prensa que ofreció al término de la reunión del Consejo Europeo en la que los líderes de los Veintisiete abordaron asuntos como el próximo presupuesto comunitario.

Este presupuesto defendió que debe servir para avanzar en ese objetivo de integración, aunque insistió en su idea de que tiene que ser mucho más ambicioso de lo que se ha planteado hasta ahora.

El Gobierno español ha venido calificando de insuficiente tanto la propuesta planteada por la Comisión Europea para ese presupuesto como la que ha presentado la presidencia chipriota del Consejo de la UE y de la que lamenta que haga recortes sobre la primera.

Abogó el jefe del Ejecutivo por más recursos para políticas muy características de Europa, como la agrícola o la de cohesión, pero a la vez con todo lo que tiene que ver con la competitividad, vinculado con la transformación digital y la transición ecológica.

De la misma forma, instó a lograr un verdadero mercado único, una armonización y simplificación de la legislación para ello, y seguir negociando acuerdos comerciales como los cerrados con Mercosur, México o la India.

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Sánchez alertó de que Europa no será una potencia geoeconómica si no tiene músculo financiero para serlo y por ello llamó a construir esa soberanía financiera.

Rechazó además las voces que achacan la falta de competitividad de la UE a la protección del medio ambiente o la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores, poniendo a España como ejemplo, ya que subrayó que ha apostado por esas políticas y es una de las economías que más crecen.

Los Veintisiete debatieron sobre el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, y Sánchez mostró su satisfacción por el hecho de que se esté "en el principio del fin" del conflicto.

Pero defendió que la Unión Europea tenga un papel más relevante en Oriente Medio, donde criticó la política de "tierra quemada" de Israel y su "sistemático atropello" de los derechos humanos y del derecho internacional.

Por ello, volvió a defender que la UE suspenda su acuerdo de asociación con este país.

Además de reiterar su apoyo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Sánchez se refirió al debate existente sobre la figura que debe representar a la UE en unas posibles conversaciones de paz con Rusia y coincidió con lo expresado por el presidente del Consejo, António Costa.

Costa precisó que la UE no aspira a mediar en las futuras negociaciones con Rusia con vistas a un acuerdo de paz en Ucrania porque no puede ser neutral, pero defendió la necesidad de establecer un "canal diplomático" de comunicación con Moscú.

En rueda de prensa explicó que quería "aclarar malentendidos", tras confirmarse los primeros contactos de su equipo con el Kremlin, y subrayó la importancia de hablar directamente con Moscú, algo que opinó no implica entrar en "competencia" con otros actores.

Sánchez coincidió en que lo que ha hecho Costa es abrir esa canal diplomático y no ha iniciado ninguna negociación de paz, y en que el papel que puede desempeñar Europa no es de mediación.