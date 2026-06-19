Sánchez se solidariza con Meloni tras el "ataque" de Trump

Bruselas, 19 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se solidarizó este viernes con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras el "ataque" del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha dicho que ella le "suplicó" que se tomara una foto con él en la reciente cumbre del G7 en Évian (Francia).