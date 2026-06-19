Toneladas de basura inundan Ciudad de México tras el triunfo de la selección

La victoria de México ante el combinado de asiático, que los deja como líderes del grupo A, desató la euforia en las calles de la capital, especialmente en el Centro Histórico, los alrededores de los diferentes FanFest y el Paseo de la Reforma.

Las autoridades estiman que alrededor de 400.000 personas se congregaron a lo largo del tramo del Paseo de la Reforma que une la fuente de la Diana Cazadora y la Avenida Juárez.

Entre los desechos removidos durante el operativo de limpieza destacaron latas, vidrio, comida, pancartas y plásticos y diferentes áreas verdes y mobiliario urbano se vieron afectados durante la celebración.

Ante el escenario de suciedad que colmó desde el Ángel de la Independencia hasta las inmediaciones del Centro Histórico, las redes sociales se inundaron rápidamente de fuertes críticas ciudadanas bajo consignas que invitaban a festejar sin ensuciar la vía pública.

Para mitigar los daños y permitir la circulación de automóviles en la principal avenida capitalina, la SOBSE hizo un despliegue a partir de las 5 de la mañana de más de 300 trabajadores de limpieza, 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa con más de 10.000 litros de agua.

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"Celebrar también significa cuidar los espacios que son de todas y todos", señaló la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, a través de un comunicado en redes sociales.

La celebración de la afición mexicana sucedió en un contexto de euforia por la clasificación matemática del combinado entrenado por Javier Aguirre a la siguiente fase eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial 2026.