Von der Leyen pide ser más "proactivos" al usar instrumentos de defensa comercial

"En los últimos años, hemos creado extensas herramientas. Ahora debemos usarlas de manera más proactiva y estratégica para defender nuestros intereses europeos", dijo Von der Leyen, al término de la cumbre de líderes europeos dedicada, en parte, a analizar como debe protegerse la UE ante la competencia del gigante asiático.

Los Veintisiete consideran que Bruselas tarda actualmente demasiado tiempo en poder actuar frente la competencia de Pekín e instaron a la Comisión a presentar una propuesta en la próxima cumbre de octubre con medidas que puede adoptar la UE en este ámbito.

En este sentido, Von der Leyen anunció que Bruselas presentará un nuevo "instrumento de diversificación" comercial para ayudar a las empresas europeas a reducir "más rápidamente" las dependencias que hoy en día tienen de las materias primas chinas.

"En los últimos años, los riesgos eran visibles, pero la reacción a estos riesgos no ha sido suficientemente rápida", continuó la presidenta del Ejecutivo comunitario.

Von der Leyen señaló que, en el último lustro, las importaciones europeas desde China han aumentado un 45 %, lo que lo que ha generado un déficit comercial de unos 360.000 millones de euros anuales, que afecta ya a todos los Estados miembros.

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Una situación que "simplemente es insostenible", añadió el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

"No podemos seguir resaltando este asunto sin resultados concretos. Y desafortunadamente, China no ha cumplido. Por eso, los líderes han pedido a la Comisión que analice los instrumentos (de política comercial) y vea qué podemos hacer", continuó el portugués.