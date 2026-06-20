La 'Quito Fashion Night' mostrará la diversidad creativa de Ecuador con cinco diseñadores

Bajo el lema 'La ciudad que viste su historia', la velada tendrá lugar en el tradicional Palacio de La Circasiana, y sobre su pasarela presentarán sus últimas novedades los diseñadores ecuatorianos Lía Padilla, Michael Landívar, Paula Recalde, Lía Zurita y Edmundo López, según anunciaron en un comunicado sus organizadores.

Lía Padilla, fundadora de la primera marca de vanguardia del país, presentará un recorrido por su línea 'Listo para llevar', con piezas que van de lo escultórico a lo cotidiano, con una mirada decolonial y de producción consciente que la ha llevado a obtener reconocimiento internacional.

Por su parte, Michael Landívar, diseñador ecuatoriano-estadounidense formado en el Instituto de Tecnología para la Moda de Nueva York, mostrará un adelanto de 'Carry this for me', colección desarrollada junto a artesanos de las comunidades de la provincia andina de Imbabura que combina sastrería fina con una estética geométrica e instintiva.

A su turno, Paula Recalde, de la firma Blesk, abrirá la noche con la colección 'Intersticio', una propuesta que explora el espacio invisible entre un punto y otro, el instante suspendido donde la identidad se transforma antes de llegar a su destino.

Inspirada en el movimiento y las tensiones estructurales del automóvil, la colección traduce ese lenguaje en siluetas de denim deconstruidas: costuras que cambian de dirección, volúmenes desplazados y paneles flotantes que convierten el trayecto en una metáfora de transformación.

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Mientras, Lía Zurita, de la firma Pámila, presentará piezas de su colección 'Imperatritsa', inspirada en la vida de Catalina la Grande, un recorrido de siluetas elegantes que narra un viaje de transformación, fortaleza y liderazgo femenino.

A su vez, Edmundo López llevará al evento varias creaciones de su taller de zapatería artesanal, donde cada pieza —elaborada con retazos de cuero reutilizados— rinde homenaje al oficio manual y a la identidad nacional como motor creativo.

"Quito Fashion Night nació para impulsar la moda ecuatoriana, pero esta edición va más allá: es la oportunidad de que la ciudad cuente su propia historia a través del diseño. Cada colección que se presentará el 27 de junio es una forma distinta de mirar a Quito, su patrimonio y su futuro", señaló Pietro Polít, creativo y productor general del evento.