MInistro iraní viaja a Suiza para exigir a EE.UU. el cumplimiento del acuerdo de paz

"En Suiza está previsto mantener conversaciones para exigir el cumplimiento de los compromisos de la otra parte y aclarar cómo pretende cumplir con sus obligaciones", declaró a la televisión estatal el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

Bagaei negó que durante esta visita las partes vayan a entablar negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo y afirmó que estas conversaciones solo podrán comenzar cuando se inicie la aplicación de las obligaciones contempladas en el memorando, especialmente el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

"La primera cláusula es la más importante del memorando de entendimiento y la otra parte no ha cumplido su compromiso de obligar al régimen sionista (Israel) a detener sus ataques contra el Líbano", sostuvo.

Baghaei advirtió de que el memorando constituye un conjunto indivisible y que el incumplimiento de una de sus partes pondría en peligro todo el proceso.

"Si una parte de los compromisos de la otra parte no se ejecuta, el conjunto del memorando de entendimiento se verá afectado", señaló, antes de instar a Estados Unidos a adoptar "cuanto antes" las medidas necesarias para aplicar el pacto.

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El portavoz reiteró que la política iraní se basa en el principio de "compromiso por compromiso" y aseguró que la República Islámica no escatimará esfuerzos para aplicar el memorando alcanzado tras semanas de negociaciones y mediación internacional.

"No firmamos un acuerdo para que no se cumpla", afirmó Baghaei, quien advirtió de que Irán adoptará las medidas necesarias si la otra parte se niega a cumplir sus obligaciones.

Poco antes, las Fuerzas Armadas iraníes también denunciaron la violación del acuerdo provisional de paz por los ataques israelíes contra el sur del territorio libanés y anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo como primera respuesta.

"En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones", declaró en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria advirtió a los buques que eviten acercarse al estrecho de Ormuz, pues "de lo contrario, su seguridad quedará en riesgo".

Los ataques israelíes contra el Líbano continuaron este sábado y causaron la muerte de siete personas, en una nueva violación del alto el fuego anunciado el viernes por fuentes oficiales estadounidenses e israelíes bajo condición de anonimato.

A raíz de las ofensivas, Irán suspendió las negociaciones previstas con Estados Unidos destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.