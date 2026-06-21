Vertido de petróleo en el mar Caspio por daños en un oleoducto submarino en Azerbaiyán

La mancha de crudo se detectó el viernes en una playa en la península de Abserón, donde también se encuentra la capital del país, Bakú. La compañía corroboró el hallazgo por medio de especialistas que se desplazaron a la zona en barco y helicóptero.

La inspección realizada por buzos de Azneft concluyó, según datos preliminares, que la tubería submarina fue golpeada por un objeto, "probablemente un ancla".

Además de detener el bombeo de petróleo, la corporación comenzó los trabajos de reparación, que incluyen la limpieza de la costa y el mar en coordinación con el Ministerio para Situaciones de Emergencia.

Azerbaiyán es uno de los mayores productores y exportadores de gas y petróleo en el mundo.