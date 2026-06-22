Absuelta una periodista de Zimbabue acusada de "insultar" al presidente en una columna

"La jueza me ha absuelto de todos los cargos que se me imputaban desde el año pasado. La sentencia se dictó hoy y ahora soy libre, gracias a mis abogados Chris Mhike y Alec Muchadehama", declaró Zaba tras la decisión de la jueza Emilia Muchawa.

La periodista, directora del semanario Zimbabwe Independent, logró el pasado 4 de julio la libertad tras pagar una fianza de 200 dólares bajo la condición de que se presentase una vez por semana, los viernes, ante la división de Investigación Criminal de la Policía en Harare.

Según detalló al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) su abogado, Chris Mhike, la periodista se encontraba "muy enferma" en el momento de su detención.

Tanto el CPJ como Amnistía Internacional condenaron la detención de Zaba y pidieron a las autoridades zimbabuenses su liberación "incondicional e inmediata".

AI consideró que su arresto suponía "un ataque al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa" y advirtió de que forma parte de un "patrón" de abuso del sistema judicial para silenciar a los medios de comunicación independientes e "infundir miedo".

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Zimbabue ocupa el puesto 124 de 180 países en el último Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), un descenso respecto al puesto 106 que ocupaba el año anterior.

La situación política en Zimbabue sigue siendo tensa tras las elecciones generales de agosto de 2023, que dieron la victoria a la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), liderada por el presidente Mnangagwa, en el poder desde 2017, cuando un golpe militar derrocó al ya fallecido Robert Mugabe.

Los últimos años se han caracterizado por una oleada de detenciones de periodistas, entre ellos Blessed Mhlanga, que ha solicitado asilo político en Europa, así como de cerca de un centenar de miembros de la oposición, disidentes y activistas.

Además, la Policía ha reprimido las protestas con gases lacrimógenos y cañones de agua.