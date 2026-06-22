AI pide a la UE que abandone planes de deportación a Afganistán y contacto con talibanes

"Afganistán no puede considerarse un lugar seguro para los retornados, y este enfoque pondrá en riesgo la vida de quienes regresen, como han señalado reiteradamente varios organismos de la ONU", apuntó Amnistía en un comunicado.

La Comisión Europea ha invitado a autoridades del gobierno afgano para debatir los planes de deportación a Afganistán, después de la presión de varios Estados miembros para expeditar las deportaciones, "a pesar de la grave situación de los derechos humanos y en medio de una creciente crisis humanitaria en el país, con una grave inseguridad alimentaria y casi 22 millones de personas necesitadas de asistencia", recuerda AI.

Este mismo lunes el Ministerio de Exteriores alemán confirmó que recibirá a varios representantes del régimen talibán -al que Alemania no reconoce oficialmente como gobierno legítimo- para "mejorar y ampliar las posibilidades de deportación a Afganistán y devolver allí a los delincuentes".

En lo que va de año han sido deportados 77 nacionales afganos en tres vuelos chárter desde Alemania, que tiene un acuerdo de devolución regular de criminales y el pasado 26 de febrero efectuó la primera deportación, que afectó a veinte afganos, en un vuelo chárter a Kabul.

Amnistía pide que las deportaciones de afganos no se realicen, puesto que la UE "ha denunciado reiteradamente los atroces abusos de los talibanes y ha desempeñado un papel fundamental en los esfuerzos por exigir responsabilidades".

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Por lo que "este intento de deportar afganos contradice los propios criterios de derechos humanos de la UE para su relación con los talibanes" e ignora los "riesgos reales y documentados" que enfrentaría cualquier persona que regrese al país.

"Las escenas desesperadas de personas —incluido personal de la UE— huyendo de Afganistán son un recuerdo reciente. Es inconcebible que la UE intente ahora deportar personas a Afganistán, un país que se ha vuelto aún más peligroso", declaró directora de la Oficina de Instituciones Europeas de AI, Eve Geddie.