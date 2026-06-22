Al menos 14 menores muertos en el incendio de un centro educativo en el norte de la India

"Catorce niños han perdido la vida en el incidente y cuatro heridos han sido ingresados en el Centro de Traumatología del KGMC. Se han emitido instrucciones para una investigación de alto nivel", declaró a los medios el vicegobernador de la región, Brajesh Pathak.

El siniestro se produjo de forma repentina en una escuela de animación digital, donde estudiantes de entre 16 y 17 años se encontraban en clase en el momento en que se desataron las llamas, añadieron las autoridades. Por el momento se desconoce la causa del incendio.

Testigos presenciales relataron a medios locales que varias personas llegaron a saltar al vacío desde el edificio tratando de escapar del fuego, que envolvió rápidamente la estructura.

Según detalló Pathak, la mayor parte del mobiliario del centro era de madera, lo que provocó una densa humareda que anuló por completo la visibilidad y restrasó el acceso de los servicios de emergencia.

Efectivos del cuerpo de bomberos y unidades de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF, en inglés) lograron controlar el fuego horas después, tras lo que las autoridades confirmaron que ya no quedaba nadie atrapado en el interior.

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El jefe de Gobierno de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, canceló su agenda oficial para trasladarse de urgencia al lugar de los hechos y convocó a los máximos responsables de Interior y de la Policía estatal para determinar las cusas del suceso.

El primer ministro indio, Narendra Modi, que se declaró "consternado" por la noticia, anunció una indemnización de 200.000 rupias (unos 2.400 dólares) para los familiares de cada fallecido, así como una ayuda de 50.000 rupias (unos 600 dólares) para los cuatro heridos hospitalizados.

El incidente se produce menos de un mes después del incendio de un hotel del sur de Nueva Delhi que causó la muerte de 21 personas, la mayoría extranjeras.