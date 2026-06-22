Alemania recibirá hasta 4 representantes de régimen talibán para facilitar deportaciones

"No serán más de cuatro personas", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania Martin Giese en una rueda de prensa en Berlín al ser preguntado sobre los "contactos técnicos" mantenidos entre responsables de la diplomacia alemana y de los talibanes, puesto que Berlín no reconoce a los talibanes como gobierno legítimo.

"El objetivo del Gobierno federal es muy claro: mejorar y ampliar las posibilidades de deportación a Afganistán y devolver allí a los delincuentes. Para ello es necesario que se realicen los preparativos correspondientes", explicó Giese.

El portavoz ministerial germano precisó que la semana pasada alemanes y representantes del régimen islamista afgano mantuvieron conversaciones que ofrecieron como resultado la llegada próxima de esos cuatro talibanes que trabajarán como funcionarios consulares y que aún no se encuentran en territorio alemán.

"No están todavía aquí, pero lo estarán en breve. Es decir, no quiero comprometerme ahora a una fecha concreta", pero llegarán "pronto", afirmó Giese.

"Es un tema que el Gobierno impulsa con gran determinación. Es un objetivo que nos hemos fijado juntos, por lo que nos interesa que este aumento comience cuanto antes", abundó el portavoz ministerial germano al aludir al deseo del Gobierno alemán de realizar más deportaciones con destino a Afganistán.

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Giese precisó además que las autoridades alemanas realizan estrictos controles a las personas elegidas por el régimen islamista afgano para trabajar en Alemania.

"Antes de cada entrada en el país, por supuesto, se lleva a cabo una comprobación de visados, y la realizaremos con mucho, mucho, mucho rigor, como siempre hacemos, también teniendo en cuenta la seguridad y el orden públicos", adujo.

Desde el Ministerio del Interior de Alemania han calificado esta llegada de esos cuatro representantes de los talibanes como uno de los "pasos" para facilitar la deportación de afganos que hayan cometido delitos o que sean considerados un peligro para la seguridad.

Según ha expresado dicho ministerio, el Ejecutivo alemán tiene "la posibilidad" de organizar hasta tres vuelos chárter al mes.

En lo que va de año han sido deportados 77 nacionales afganos en tres vuelos chárter.

Alemania y el régimen talibán mantienen contactos desde el pasado mes de septiembre, según explicó entonces el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt.

Gracias al acuerdo sobre devolución regular de criminales que produjeron esos contactos, el Gobierno alemán confirmó el pasado 26 de febrero la primera deportación, que afectó a veinte delincuentes afganos, en un vuelo chárter a Kabul.