Borja Jiménez, De Miranda y Tomás Rufo triunfan en desrazada corrida de Victoriano del Río

El triunfalismo fue excesivo, pero hubo toreo distinto de De Miranda, Borja Jiménez selló con la espada una faena y Tomás Rufo no se quedó atrás.

También fue tarde de sustos entre los toreros de plata: Luis Blázquez y Andrés Revuelta fueron alcanzados cuando tomaban las tablas tras banderillerar al cuarto y al sexto, respectivamente, y ambos pasaron a la enfermería; y Fernando Sánchez fue cogido de mala manera también por el sexto, pero sin consecuencias.

El primero de la tarde fue un toro castaño con más movimiento que entrega en los primeros tercios. Volcó antes la cara al tomar el capote de Borja Jiménez que humilló. El brindis fue para Luis Blázquez, que hace unos días anunció que al finalizar la temporada se retirará.

Solvente Borja Jiménez ante una embestida sosa y noble que nunca acabó de descolgar. Al natural llegaron los mejores momentos en dos tandas con la pata adelantada, la suerte cargada y el toreo llevado hasta detrás de la cadera. La espada volvió a ser la mancha en la labor de Borja Jiménez.

El burraco cuarto manseó de salida con feo estilo. Muchas dudas tras verlo alcanzar el cuello del caballo de picar con la cara alta o apretar en banderillas hasta alcanzar en la entrada del burladero al banderillero valenciano Luis Blázquez.

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Borja Jiménez, en cambio, lo vio claro al segundo muletazo y echó las rodillas al suelo. Ahí lo metió en la muleta y el manso se sujetó a base de técnica y una faena intermitente, paciente y que apretó y soltó en la exigencia del toreo según convenía. Ahí estuvo el secreto. Una vez ligado, otras de uno en uno.. Sobre todo por la mano diestra mesuró la justa casta de Amoscado hasta una serie final ligada y más apretada.

La gran noticia fue la estocada casi entera y fulminante que Borja Jiménez dejó en lo alto. Fue la excusa perfecta para que el festivo público alicantino le abriese la puerta grande.

El primero del lote de David de Miranda fue más bajo y terciado. Muy a su bola de salida, no le cautivaron los primeros lances de David de Miranda y hasta se picó al relance. El acuerdo sólo alcanzó a firmarse para el quite por gaoneras, quieto el torero en los medios, repetidor y rebañando por los mismo vuelos el toro.

En el trajín de banderillas volvió a marcar tablas este Candidato de Victoriano del Río, al que le faltó clase y profundidad en el último tercio. David de Miranda trató de molestarlo lo justo y ni así se acomodó. Por el derecho se dejó más, pero siempre protestando. Cuando De Miranda se metió entre los pitones Candidato dimitió. La petición de oreja del público alicantino fue incomprensible. Y la vuelta al ruedo, una pérdida de tiempo.

David de Miranda dibujó el toreo distinto y singular con el quinto, Frenoso, un toro de cinco años para seis de salida muy fría también, pero que se dejó llegar y se entregó nobilísimo a los muslos y la muleta del torero de Huelva.

David de Miranda se puso a milímetros de los pitones toda la faena, vertical como un cirio, impávido y toreando casi que a caricias, muletazos breves, sacando la muleta cuanto apenas desde la cadera. La faena de David de Miranda tuvo naturalidad y esa tensión contenida que de repente conectó con el tendido. Todo lo sucedido en un palmo cuadrado tuvo sentido. Y lo mismo con la diestra. Sutil, distinto. El cierre, por originales mondeñinas y un gran pase de pecho, dio paso a un pinchazo hondo con mucha muerte y dos orejas.

El tercero de la tarde, Jaceno, fue más transparente de salida y permitió a Tomás Rufo sentir por primera vez una embestida profunda. Hubo casualidades realmente ilusionantes por el pitón izquierdo, como el remate a una mano que dejó caer en el saludo de capa. Pero la costalada en el inicio de rodillas con la faena de muleta mermó poderío. La clase y profundidad se vino muy a menos y Tomás Rufo navegó con excesiva suficiencia. Al toreo ligado le faltó la transmisión que recuperó en un arrimón. La estocada, baja; y como premio, una benevolente oreja.

El sexto dejó dos momentos de tensión en banderillas cuando cogió de mala manera a Fernando Sánchez, tras cortarle una barbaridad en el segundo par, y en el tercero cuando alcanzó a Andrés Revuelta en las tablas. La peor parte se la llevó Revuelta, dolorido de la cadera.

El mundo al revés, en el sexto sonó ‘Pan y Toros’, un pasodoble que es de inicio, de paseíllo y alegría. Tal vez eso se buscaba. Tomás Rufo, intermitente, dejó buenos muletazos sobre ambas manos, con gusto y cadencia, frente a la sosa embestida que le quedó al de Victoriano del Río. Tras una estocada caída vino otra oreja. La terna a hombros y el público de Alicante feliz: ¡tenían seis orejas que contar, qué flipe! Misión cumplida.

Seis toros de Victoriano del Río de correcta presentación, nobles, pero de escaso fondo, mansos y desrazados.

Borja Jiménez, de azul celeste y oro: pinchazo y estocada baja (palmas); estocada casi entera (dos orejas).

David de Miranda, de rosa y oro: estocada caída (vuelta al ruedo); pinchazo hondo con mucha muerte (dos orejas).

Tomás Rufo, verde hoja y oro; estocada desprendida (una oreja); estocada desprendida (una oreja).

Cuadrillas: Luis Blázquez fue prendido sin consecuencias en la tronera del burladero tras banderillear al cuarto de la tarde y pasó a la enfermería. Antes, su matador Borja Jiménez le había brindado la muerte del primero de la tarde. Andrés Revuelta, cogido por el sexto con golpes en piernas y cadera, también pasó a la enfermería.

Cuarta de abono de la Feria de Hogueras de Alicante. Aforo: media plaza (cerca de 6.000 espectadores).