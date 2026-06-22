Conservadores y ultraderechistas españoles felicitan a De la Espriella, un "amigo y socio"

Feijóo felicitó al abogado ultraderechista, y ahora presidente electo de Colombia tras imponerse por un estrecho margen a Iván Cepeda en los comicios del domingo, a través de un mensaje en la red social X, donde consideró que su victoria es "una buena noticia para Colombia y para toda Hispanoamérica", y le deseó acierto y éxito en los retos que tiene por delante.

Para Fúster, su triunfo es "una victoria rotunda contra las fuerzas del foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla", tejidos durante años por la izquierda en Iberoamérica.

Frente a ellos, Vox impulsó el Foro de Madrid, "una red de patriotas en toda la Iberosfera" para combatir "los terminales del chavismo, los cómplices del castrismo y los amigos del narcotráfico", abundó el portavoz del partido presidido por Santiago Abascal.

Fúster situó en su grupo al argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast, la peruana Keiko Fujimori, el paraguayo Santiago Peña, el panameño José Raúl Mulino o el dominicano Luis Abinader, al tiempo que destacó el fin de los proyectos de izquierdas en Bolivia y Honduras o el inicio del "desmontaje de la tiranía venezolana".

"Nosotros no vamos a pedir perdón por tener aliados", añadió.