El desempleo en Argentina subió al 7,8 % en el primer trimestre de 2026

La tasa de desempleo del primer trimestre en el país suramericano se ubicó apenas 0,1 puntos por debajo de la registrada en igual periodo de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Durante el primer trimestre del año, el mercado laboral de Argentina operó en un contexto en que la actividad económica acumuló un alza del 1,7 %, pero con un desempeño muy desigual, con sectores como el comercio y la industria, que son los que más emplean, en situación de estancamiento.

El informe del Indec señala que, entre enero y marzo pasados, 1.145.000 personas en Argentina no tenían empleo, 52.000 más que en el cuarto trimestre de 2025.

Esta medición abarca solo a los 31 conglomerados urbanos más importantes del país, donde viven treinta millones de personas, sobre un total de población en Argentina de unos 46,6 millones de habitantes.

La tasa de ocupados que demandaron otro empleo fue del 15,8 %, con un descenso de 0,7 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y de 0,3 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de 2025.

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Entre enero y marzo pasados, el total de personas con trabajo que buscaban otro empleo fue de 2,3 millones de personas.

El informe también revela que la tasa de informalidad laboral se ubicó en el 44,2 %, con 5,9 millones de personas trabajando en esa condición, lo que implica un salto de 1,2 puntos porcentuales con respecto al cuarto trimestre de 2025 y un alza de 2,2 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de 2025.

Argentina registró un máximo de desempleo del 24,1 % en el segundo trimestre de 2002, tras el estallido de una de las peores crisis económicas, políticas y sociales que ha vivido el país.