El desempleo vuelve a crecer en Argentina, con informalidad récord

Según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el desempleo subió en el primer trimestre del año pasado 0,3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y bajó apenas 0,1 puntos en comparación con igual período de 2025.

Durante el primer trimestre del año, el mercado laboral de Argentina operó en un contexto en que la actividad económica acumuló un alza del 1,7 %, pero con un desempeño muy desigual, con sectores como el comercio y la industria, que son los que más personas emplean, en situación de estancamiento.

De acuerdo a los datos del Indec, la cifra de desocupados en los 31 mayores conglomerados urbanos de Argentina considerados en la medición oficial fue en el primer trimestre de 1.145.000 personas, unas 52.000 más que en igual trimestre de 2025.

Los datos revelan que los empleos por cuenta propia crecieron en 200.000 en el último año, a 3,8 millones, y que los contratados informales aumentaron en 176.000, a 3,67 millones, mientras que los contratados formales disminuyeron.

De acuerdo al informe, los puestos de trabajo asalariado formal (trabajadores en relación de dependencia registrados) en las principales ciudades del país cayeron de 6,1 millones a inicios de 2025 a 6 millones a principios de 2026.

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El informe también revela que la tasa de informalidad laboral se ubicó en el 44,2 %, con 5,9 millones de personas trabajando en esa condición, lo que implica un alza de 2,2 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de 2025.

Otro informe oficial, pero elaborado por la Secretaría de Trabajo y que tiene en cuenta a todos los trabajadores registrados del país, revela que entre marzo pasado e igual mes de 2025 se perdieron 96.600 empleos asalariados formales en el sector privado y 18.200 en el ámbito público.

Dentro del sector privado, el caso más destacado es el de la industria, una de las actividades más perjudicadas por el modelo económico del ultraliberal Javier Milei, donde entre marzo pasado e igual mes de 2025 se destruyeron 23.900 puestos de trabajo formales, según registros oficiales.

En el mismo periodo, los trabajadores formales por cuenta propia en Argentina aumentaron en 75.600.

La destrucción de empleos registrados coincide con un fenómeno de cierre de empresas afectadas por el modelo económico del Gobierno de Milei.

De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde que el economista ultraliberal llegó a la Presidencia argentina a finales de 2023, y hasta marzo último, un total de 26.448 empresas cerraron sus puertas, a razón de 31 por día.

En el mismo período, se perdieron 339.841 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, esto es, unos 400 por día.