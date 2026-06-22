El exlíder del DUP norirlandés, Jeffrey Donaldson, declarado culpable de delitos sexuales

Durante el juicio contra Donaldson ante el tribunal norirlandés de Newry, el político protestante de 63 años se había declarado "no culpable" de los cargos, que ocurrieron entre los años 1985 y 2008.

El juez Paul Ramsey dispuso que Donaldson permanezca retenido y le anticipó que le espera una larga condena de prisión, que le será impuesta más adelante.

Donaldson llegó al liderazgo del DUP en junio 2021 y lo abandonó en marzo de 2024 tras ser acusado.

Su esposa, Eleanor Donaldson, estaba acusada de complicidad en los delitos, pero por motivos de salud mental no podía ser sometida a juicio, por lo que, en cambio, se enfrentó a un proceso judicial basado en los hechos, lo que significa que se le pidió al jurado que determinara si ella cometió o no los actos de los que se la acusaba.

Así, el jurado dictaminó que ella sí había sido cómplice.

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Las denunciantes, solo conocidas con las letras A y B, prestaron declaración en el juicio que empezó el pasado mayo y alegaron que fueron víctimas de abusos sexuales en su infancia.

El proceso judicial contra el histórico dirigente protestante empezó con retraso, a fin de evaluar, entre otros asuntos, el estado de salud de su esposa, de 60 años.

Donaldson llegó a ser el diputado más veterano de la provincia en la Cámara de los Comunes, adonde accedió en 1997 inicialmente con el Partido Unionista del Ulster (UUP), del que saltó después al DUP por su rechazo al acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte.

Nacido en diciembre de 1962, el mayor de cinco niños y tres niñas, Donaldson se crió en la zona rural de Kilkeel, condado de Down, en Irlanda del Norte. En 2021 se le concedió el título honorífico de caballero -'Sir'- por su servicio a la política.