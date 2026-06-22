El Gobierno húngaro reformará la Constitución para destituir al presidente aliado de Orbán

"El presidente Tamás Sulyok ha logrado la unión nacional en el sentido de que (todo piensan que) debe marcharse", señaló hoy el jefe del Gobierno, Péter Magyar, durante una intervención en el Parlamento en la que se refirió al jefe del Estado como el "títere del régimen caído".

Magyar y su partido, el Tisza, ganaron las elecciones del 12 de abril con el 70 % de los escaños en el Parlamento, acabando con 16 años de mayorías absolutas de Orbán.

El nuevo Gobierno quiere usar ahora su supermayoría parlamentaria para aprobar una enmienda constitucional que implica el cese del presidente debido a la "grave pérdida de confianza" de la sociedad.

Tras la destitución, el Parlamento, dominado ahora por Magyar, elegirá al nuevo jefe del Estado por un periodo máximo de cinco años.

Durante la campaña electoral, Magyar ya anunció que destituiría a los altos cargos nombrados por el Gobierno de Orbán que podrían dificultar la gestión del nuevo Gobierno.

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Sulyok ha rechazado hasta ahora la exigencia de Magyar de que dimita.

Más allá de esa enmienda, el Gobierno ha anunciado un proceso de reforma más amplia de la Constitución que se espera revierta algunas de las cuestiones más polémicas introducidas por Orbán.

En 2012 Orbán utilizó su mayoría de dos tercios para aprobar una nueva Constitución que apelaba a Dios, al orgullo patrio, a la cristiandad y la familia tradicional. También aumentó el control del Ejecutivo sobre la Justicia y adelantó un reforma electoral que beneficiaba al partido del entonces primer ministro.

Magyar también anunció hoy la creación de una oficina para, dijo, recuperar el patrimonio "robado" por el régimen y por oligarcas cercanos a Orbán.

El nuevo primer ministro comparó a los Gobiernos de Orbán (2010-2026) con la mafia italiana y anunció un programa de "fuego purificador" para erradicar la corrupción y pedir cuentas a quienes colaboraron con el anterior "Estado mafioso".

La lucha contra la corrupción es uno de los temas más importantes en el proceso para recuperar más de 16.000 millones de euros de fondos comunitarios que fueron congelados por la Comisión Europea por las vulneración del Estado de derecho durante la época de Orbán.