Espaillat se juega su continuidad en el Congreso en las primarias demócratas de Nueva York

Espaillat, de 71 años y emigrante dominicano, compite con Ávila Chevalier, de 32, también de origen dominicano, en su intento de conservar el escaño que ocupa desde 2017, cuando se convirtió en el primer representante de esa comunidad en llegar al Congreso.

Pero la aspirante, demócrata socialista, cuenta con el respaldo del grupo Justice Democrats y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Su respaldo a la joven candidata sorprendió a muchos porque, según el New York Times, el edil rompió su promesa de apoyar a Espaillat de cara a las elecciones de medio término en noviembre.

De hecho, en estos comicios se medirá el poder del joven alcalde, que también respalda a la asambleísta estatal Claire Valdez por el cargo que dejará la congresista Nydia Velázquez, quien, por su parte, apoya al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, para sucederle.

Asimismo, Mamdani ha dado su respaldo al excontralor Brad Lander en su intento de derrotar al representante Dan Goldman, quien nunca apoyó su candidatura a la Alcaldía.

Los resultados de estas primarias podrían alterar el rostro de la delegación neoyorquina en la Cámara de Representantes. El veterano congresista Jerry Nadler, tras 32 años en el cargo y cinco décadas de servicio público, decidió no optar a la reelección.

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En Nueva York, un estado abrumadoramente demócrata, el vencedor de las primarias suele imponerse posteriormente en las elecciones generales de noviembre. Espaillat, que en un principio había apoyado al exgobernador Andrew Cuomo en las primarias para la Alcaldía, cerró filas con Mamdani, quien acabó imponiéndose como candidato y después ganó las elecciones para regir la ciudad el año pasado.

Espaillat, exsenador y exasambleísta estatal de Nueva York, afirmó a EFE que Ávila Chevalier, que se estableció hace 14 años en Nueva York para estudiar en la Universidad de Columbia, donde actualmente cursa un doctorado, fue impulsada por un sector político "que uno no conoce ni conoce su agenda o intereses".

De acuerdo con el congresista, ese sector político "viene con su propia ideología y agenda", lo que ha generado entre los residentes la percepción de que se trata de "un ataque contra ellos y contra su liderazgo", ya que "no se les consultó ni se discutió el tema con la comunidad".

Espaillat llegó al Congreso en su tercer intento, tras desafiar sin éxito en 2012 y 2014 al entonces poderoso representante Charles Rangel (1930-2025), que ocupó el escaño durante 44 años. Finalmente logró la victoria en 2016, cuando Rangel decidió no presentarse a la reelección en el Distrito 13, que abarca el Alto Manhattan, Harlem y sectores del oeste de El Bronx.

Desde que se estableció en Nueva York, su contrincante Ávila ha trabajado en defensa de los inmigrantes y en apoyo de la causa palestina. En 2014, cuando tenía 20 años y tras obtener una beca universitaria, realizó una pasantía en Nablus, una de las principales ciudades de Cisjordania, donde pasó casi dos meses enseñando inglés a niños, una experiencia que, según ha relatado, cambió su vida.

Mientras, Espaillat aventajaba a Ávila Chevalier por ocho puntos porcentuales (35 % frente a 27 %) en una reciente encuesta, aunque se muestra confiado en su victoria en unas primarias para las que ya se están emitiendo votos anticipados y en las que la participación ha caído más del 50 % respecto al año pasado.

"Creo que votarán por Espaillat por el trabajo que he hecho, por el esfuerzo y las propuestas que pongo sobre la mesa de cara al futuro. Tengo iniciativas nuevas e interesantes basadas en el éxito que he tenido en el pasado, entre ellas un proyecto de vivienda asequible para la comunidad de Inwood", afirmó.

Sobre el respaldo de Mamdani a Ávila Chevalier, prefirió no entrar en detalles, aunque indicó que el alcalde le comunicó su decisión antes de hacerla pública. No obstante, rechazó revelar el contenido de esa conversación.

"Ya él tomó su decisión, acato su decisión. Mi trabajo es escuchar a los votantes, trabajar con ellos, asegurar que escuchen mi plataforma y captar su apoyo. Es mi trabajo y lo hago todos los días", comentó.