Katy Perry y Linkin Park lideran un Rock in Rio en Lisboa con 200.000 fans de 125 países

La cantante estadounidense Katy Perry fue la principal protagonista de la jornada inaugural, dedicada al pop, con un espectáculo que puso el broche final a una noche en la que también actuaron Charlie Puth, el brasileño Pedro Sampaio y la cantante estadounidense Bebe Rexha. El DJ Alok cerró la programación del escenario Music Valley con una multitudinaria sesión al aire libre.

El segundo día estuvo reservado al rock y tuvo como gran atractivo el regreso de Linkin Park al festival lisboeta doce años después de su última actuación en la Ciudad del Rock. La banda estadounidense encabezó un cartel que incluyó también a Cypress Hill, The Pretty Reckless y Grandson.

Entre los nombres más destacados de la jornada figuraron además los británicos Kaiser Chiefs, que actuaron en el escenario Super Bock junto a Hoobastank, mientras que la banda brasileña Sepultura ofreció una de las actuaciones más emotivas del día dentro de su gira de despedida.

Según datos de la organización, el primer fin de semana del festival registró una ocupación completa y recibió visitantes de más de 125 países. Un estudio de la empresa Marktest situó además en ocho sobre diez la valoración media otorgada por los asistentes a la experiencia global del evento.

El Rock in Rio Lisboa regresará los próximos 27 y 28 de junio para completar la que sus organizadores consideran la mayor edición de su historia, con actuaciones previstas de Rod Stewart, Cyndi Lauper, Xutos & Pontapés, Central Cee y 21 Savage, entre otros artistas.