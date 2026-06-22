La primera clínica pública para mascotas de Bolivia se inaugura en el corazón del país

Se trata de la Clínica Veterinaria Municipal de Mascotas, una iniciativa de la Alcaldía de Cochabamba que funciona desde la semana pasada en un bloque del Centro de Rehabilitación y Adiestramiento Canino del municipio.

La clínica está pensada para brindar atención médica a mascotas de "personas que no tienen los recursos necesarios como para poder dirigirse a un centro veterinario privado", explicó a EFE el jefe del Centro Municipal de Zoonosis de Cochabamba, Diego Prudencio.

"Además de ello, vamos a dar servicio gratuito a los perros sin propietario por razones obvias, no hay quién puede hacer el registro por esos animales. Vamos a hacerlo gratuitamente también, sin ningún tipo de proceso, para las organizaciones de protección y defensa animal", indicó.

La idea se empezó a gestar en 2021, en la anterior administración del alcalde Manfred Reyes Villa, cuando se planificó mudar a un mejor espacio el centro de Zoonosis, que se encontraba en un predio sin "las condiciones adecuadas" y con "limitaciones de infraestructura" y de recursos humanos.

Así, se tramitaron los permisos sanitarios correspondientes, se hicieron estudios de costos y se emitieron normas municipales que permitieron abrir "la primera clínica pública veterinaria con todas las regulaciones" para "poder acoger a estas poblaciones vulnerables", señaló Prudencio.

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Según información de la Alcaldía de Cochabamba, la clínica funciona dentro de una iniciativa llamada Servicio Universal de Mascotas (Suma), para ofrecer atención veterinaria pública "a costo social bajo", para asegurar una "mayor accesibilidad para la población" y establecer "un modelo sostenible de bienestar animal en el municipio".

"La población objeto van a ser siempre las personas de bajo recursos. Por eso es que tiene costos bajos", afirmó el jefe de Zoonosis y remarcó que los beneficios de la clínica no impactarán solamente en las mascotas, sino también en la salud pública de la ciudad, teniendo en cuenta, además el "momento socioeconómico complejo" que vive el país.

Entre los servicios de la clínica están las consultas, procedimientos menores y mayores, e intervenciones quirúrgicas.

Veterinario de profesión, el funcionario explicó que un objetivo personal es acercar a "todos los componentes ambientales, de salud humana y salud animal" para buscar soluciones integrales a las problemáticas en esas áreas.

Mencionó como ejemplo la enfermedad de la rabia, que fue un problema serio para Cochabamba en el último quinquenio, llegando a registrar un caso por semana.

"Al día de hoy tenemos más de ocho meses sin casos de la enfermedad y es porque se han tomado medidas integrales" junto a otros sectores, sostuvo.

Según Prudencio, se calcula que en Cochabamba se tiene una población de unos 350.000 perros y gatos.

El especialista explicó que, según parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de ese total, se estima que un 80 % son animales que tienen dueño, pero que "por distintas circunstancias" pasan mucho tiempo en las calles, por lo que estas mascotas serán una prioridad para las campañas de esterilización.

Otro 10 % son animales en situación de calle y el porcentaje restante se divide entre mascotas de casa que están bien cuidadas y el otro extremo, que son "asilvestrados" o ferales, que en el caso de Cochabamba están en lugares como la zona sur de la ciudad.

Según la alcaldía, se prevé realizar esterilizaciones gratuitas de perros y gatos callejeros, dentro de las "políticas de control poblacional y bienestar animal" del municipio, además de campañas en para la tenencia responsable de mascotas.