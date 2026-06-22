Las bolsas de Asia con mayoría de subidas ante la negociación entre Irán y EE.UU.

Las negociaciones en Asia coincidieron con el acuerdo entre las delegaciones de EE.UU. e Irán para crear un comité que impulse una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días.

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia:

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei -que agrupa a 225 valores-, subió un 1,55 % -1.103,9 puntos- hasta los 72.353,96 enteros, lo que supone un nuevo máximo histórico.

El selectivo más amplio, el Topix, creció un 1,24 %, o 50,09 puntos, hasta las 4.095,05 unidades.

Además de las negociaciones para alcanzar la paz en Oriente Medio, el principal motor de la tendencia alcista fueron las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

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El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se elevó un 0,69 % alcanzando un máximo histórico, mientras el fabricante de chips SK Hynix logró destronar a su rival Samsung Electronics en capitalización bursátil por primera vez, sin tomar en cuenta las acciones preferentes.

El indicador ganó 62,13 puntos, hasta un nuevo récord de 9.114,55 unidades. El Kospi superó el jueves pasado el umbral de 9.000 puntos por primera vez en su historia.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, avanzó un 0,19 %, o 1,81 puntos, hasta las 968,40 unidades.

El fabricante de chips SK Hynix terminó con una capitalización bursátil de 2.080,37 billones de wones (1,18 billones de euros, 1,3 billones de dólares), cerrando por encima de la de Samsung Electronics, tras más de dos décadas de dominio ininterrumpido del gigante tecnológico en el principal índice de la Bolsa de Seúl.

Los dos principales mercados de la China continental, Shanghái y Shenzhen, registraron ganancias del 1,78 % y el 2,13 %, respectivamente.

En la otra cara de la moneda figuraba la Bolsa Hong Kong, con el Hang Seng que cerró con pérdidas del 0,65 % lastrado principalmente por los valores del sector tecnológico, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,77 %.

Los principales índices bursátiles de India cerraron con ganancias moderadas. El BSE Sensex, el indicador de referencia de la Bolsa de Bombay que agrupa a las 30 mayores empresas, concluyó la sesión con una subida del 0,38 %, mientras que el Nifty 50, que mide el desempeño de las 50 compañías con mayor liquidez, avanzó un 0,37 %.

Por su parte, las principales bolsas del Sudeste Asiático comenzaron la semana con resultados mixtos, con Ho Chi Minh (+1,83 %), Singapur (+0,22 %) y Bangkok (+0,1 %) del lado positivo y Manila (-1,64 %), Yakarta (-0,98 %) y Kuala Lumpur (-0,65 %) del negativo.