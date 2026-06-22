SpaceX emite bonos de deuda tras tres días de caídas en bolsa y perder hoy un 10 %

Según informó la empresa en un comunicado, la operación consistirá en la colocación de bonos sénior no garantizados, que estarán dirigidos a inversores institucionales cualificados. Estos tendrán el mismo rango de prioridad en el derecho de pago que todas las deudas, pasivos y otras obligaciones no subordinadas, tanto actuales como futuras, de SpaceX.

SpaceX indicó que los fondos obtenidos se utilizarán para "amortizar íntegramente los préstamos pendientes" así como pagar las comisiones y gastos relacionados.

Los bonos se ofrecerán a personas que sean "compradores institucionales cualificados" de acuerdo con la ley estadounidense y a extranjeros que cumplan con las normas bursátiles.

El anuncio de la compañía de Elon Musk llega después de días de caídas en la Bolsa de Nueva York. Los títulos de la compañía están a la baja desde el pasado miércoles, tras superar el martes los 200 dólares, su nivel máximo desde el debut bursátil del pasado día 12.

Las acciones de SpaceX caían un 10,16 % este lunes en torno a las 11:00 hora local (15.00 GMT).

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Con todo, a unos 167 dólares por acción este lunes, los títulos de SpaceX seguían cotizando cerca de un 24 % por encima de los 135 dólares fijados en su salida a bolsa.

Gracias a la salida al mercado bursátil, la empresa dedicada al sector espacial y a la inteligencia artificial (IA) llegó a superar brevemente a Amazon en términos de valor de mercado.

SpaceX ya cuenta con más capitalización bursátil que Broadcom, Meta y Tesla, también de Musk.