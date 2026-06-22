Trump amenaza con diez años de prisión a quienes vandalicen el Estanque de Lincoln

"Por favor, recuerden que existe una pena de 10 años de prisión por la destrucción -o incluso el intento de destrucción- de estos elementos, ¡y dicha pena se aplicará con todo rigor!", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Durante todo el fin de semana, Trump ha enviado mensajes que alertan lo que considera un sabotaje al recién restaurado Estanque Reflectante, una de las remodelaciones que ha acometido en Washington de cara a las celebraciones del aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos que se conmemora el próximo 4 de julio.

"De las muchas estatuas y fuentes que reconstruimos, renovamos, limpiamos y reparamos, la única que fue objeto de vandalismo fue el Estanque Reflectante; ¡ya se están tomando medidas al respecto con la mayor urgencia!", denunció el jefe de Estado en su red social.

La remodelación del Estanque Reflectante, que se encuentra a los pies del Monumento a Abraham Lincoln, se ejecutó esta primavera y a los pocos días de volverla a llenar en junio, el agua se volvió de un tono verde intenso por un rebrote de algas.

Trump afirma que los problemas que tiene el estanque son resultado de actos vandálicos: "Vertieron productos químicos ilegalmente en el agua y destruyeron la hermosa zona de césped nueva".

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Operarios gubernamentales trabajan a contrarreloj para eliminar las algas y devolver a la instalación el tono azulado que se vio tras las obras, antes de los festejos del 4 de julio.

Al menos cinco personas han sido detenidas hasta el momento acusadas de actos de vandalismo en el Estanque Reflectante, según la prensa estadounidense.