Un Watteau de Patiño de Ortiz Linares estimado en 8 millones de euros, a subasta en París

La obra de este maestro barroco francés, titulada 'L'Île enchantée', es la pieza más destacada de la subasta, que tendrá lugar el 23 de septiembre y en la que también resalta por su elevado valor estimado (2,5 millones de euros) 'L'Instant désiré' (o 'Les Amants heureux'), de Jean-Honoré Fragonard, según detalló Christie's en un comunicado.

También se subastará 'Julius Caesar', de Jean-Auguste-Dominique Ingres, cuyo precio estimado ronda el millón de euros, y un conjunto de dibujos franceses de los siglos XVIII y XIX, entre los que destaca una acuarela de Eugène Delacroix titulada 'Soldats orientaux endormis dans un poste de garde', con precio estimado de entre 250.000 y 350.000 euros.

Además de estas y otras piezas de arte plástico, la venta incluirá mobiliario y platería, un ámbito en el que Graziella Patiño de Ortiz Linares destacó "como una de las mayores coleccionistas de la historia, reuniendo piezas excepcionales de procedencia real", detalló la casa de subastas en el anuncio.

Graziella Patiño de Ortiz Linares, nacida como Graziella Patiño Rodríguez, fue una destacada figura de la alta sociedad boliviana e internacional, reconocida por ser una de las coleccionistas de arte y de platería más importantes de su época.

Era hija de Simón Iturri Patiño, un magnate boliviano conocido como el 'Rey del Estaño', y en 1926 se casó en París con Jorge Ortiz Linares, un reconocido abogado que se desempeñó como embajador de Bolivia en Francia.