Uruguay usará vehículos militares para "redoblar el combate contra el crimen organizado"

El mandatario compartió la noticia a través de su cuenta de X y comunicó que esta decisión se tomó en un encuentro con sus ministros de Defensa, Interior y Economía.

"Resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin", escribió Orsi.

Esta medida fue comunicada por el ministro de Interior, Carlos Negro, a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes el pasado jueves, a la que fue convocado para dar información sobre el Plan Nacional de Seguridad Pública y sus avances.

"Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que está muy avanzado para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones", comunicó entonces el ministro, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, difundida este lunes.

El ministro puntualizó que se trata de doce vehículos blindados que "van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional" y que "serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad y afectados" por determinados operativos policiales.

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El Plan Nacional de Seguridad Pública fue anunciado por el Gobierno de Uruguay como un plan para los próximos diez años, elaborado a partir de la experiencia policial y un diálogo político que involucró a los partidos políticos con representación parlamentaria.

Consiste en un documento de 135 medidas, incluidos un proyecto de ley para regular el mercado de municiones y establecer un aumento de las penas para el porte ilegal de armas en lugares públicos, además de una propuesta para ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas.