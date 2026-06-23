Alemania destaca el papel de Senegal en la estabilización del Sahel

"En el Sahel es donde más gente muere por atentados terroristas en el mundo", dijo en una comparecencia ante la prensa con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, al que agradeció su labor de mediador en pos de la "seguridad y estabilidad" en esa región.

"La precaria situación que hay allí refuerza la pobreza e impulsa a la gente a huir. Necesitan la perspectiva de una vida en paz", afirmó Merz.

El canciller también destacó el interés de las empresas alemanas por invertir en Senegal y saludó las reformas implementadas por el Gobierno de Faye, entre las que citó la nueva ley de inversiones.

Por su parte el presidente senegalés remachó que su país es activo en la lucha contra el terrorismo y afirmó que la búsqueda de la estabilidad y la paz vinculan a los continentes africano y europeo.

"La seguridad y la paz son un tema a nivel global, en vista de los focos de extremismo que existen en diferentes regiones, en Oriente Próximo y Oriente Medio, en América y Asia", afirmó y pidió trabajar por la desescalada, la tolerancia y las soluciones negociadas para poner fin a los conflictos.

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Alemania puso término a finales de 2023 a su participación en la misión de paz MINUSMA, igual que el resto de países que tenían desplegados cascos azules, debido a desacuerdos con el Gobierno de Mali.