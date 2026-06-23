Bolivia espera "compromisos" de países de la región para la "defensa de la democracia"

Bolivia está inmersa en una crisis desde mayo pasado debido a la escalada de protestas de sectores campesinos e indígenas que exigen la renuncia del centro-derechista Rodrigo Paz, quien cumplió este junio siete meses en el cargo presidencial.

El presidente Paz decretó el sábado pasado el estado de excepción para levantar los cortes de vías instalados el pasado 6 de mayo por la Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos de La Paz, en un conflicto que ocasionó desabastecimiento y dejó al menos 16 muertos, trece de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos.

En este contexto, el presidente panameño, José Raúl Mulino, propuso el lunes, durante la instalación en la Ciudad de Panamá de la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), la conformación de una comisión de cancilleres y ministros de Defensa que viaje "lo más pronto posible" a Bolivia, para dar apoyo al gobernante boliviano y contribuir a resolver la crisis.

"En principio (la comisión ministerial) vamos a concretarla acá en Panamá. Vamos a desplazarla a la brevedad posible (...) Vamos a entablar un acuerdo operativo, declaró este martes a los periodistas el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo Carrasco.

El canciller boliviano celebró "la decisión del presidente de Panamá de poder desplazar una misión de cancilleres y ministros de seguridad inmediatamente en suelo boliviano para poder no solamente analizar y tomar conocimiento de lo que pasa en Bolivia, sino comprometer acciones concretas a nivel del hemisferio".

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Hay acciones de "desestabilización que están abiertamente financiadas por el crimen organizado", lo que queda en evidencia "por el monto de recursos" que se requieren para financiar "estos hechos violentos, acciones armadas" que han ocurrido precisamente "en el momento en que Bolivia empieza a asestar golpes significativos contra el crimen organizado internacional", dijo el ministro boliviano.

Citó la captura el pasado 13 de marzo en la ciudad de Santa Cruz del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, "uno de los criminales más buscados por la DEA" y entregado ese mismo día a EE.UU.

"Ecuador, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay y Panamá, entre otros países, ya han expresado interés en integrar la misión ministerial, agregó el ministro boliviano.

Aramayo Carrasco habló en un foro con representantes de una veintena de países de la OEA que mostraron su respaldo al Gobierno boliviano, en un evento organizado por el Departamento de Estado de EE.UU.

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, habló en el foro de la importancia del respeto a la institucionalidad y a los resultados de elecciones limpias, y se mostró confiado en que la región "puede jugar un papel constructivo" frente a situaciones como la boliviana.

"Vamos a seguir a nivel interamericano dialogando (sobre) cómo podemos llegar a acciones más concretas para apoyar al Gobierno y sobre todo al pueblo de Bolivi", dijo el subsecretario a los periodistas.