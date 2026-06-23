Canciller israelí dice que su país debe marcar "líneas rojas" tras cortar lazos con Kallas

"Personalmente, siempre prefiero el diálogo. En ocasiones, tuve un buen diálogo con esta alta representante de Asuntos Exteriores (de la UE), pero como país también debemos establecer líneas rojas", dijo Saar durante una entrevista en Jerusalén organizada por el Sindicato de Noticias Judío.

Durante una reunión en México a puerta cerrada el pasado mayo, Kallas habría comparado el trato que Israel da a los palestinos con el 'apartheid' sudafricano, según una filtración.

Diversas ONG y la ONU han documentado desde hace décadas cientos de puntos de control israelíes en Cisjordania, asesinatos extrajudiciales y detenidos sin cargos y que sufren torturas.

"No creo que cuando se formula este tipo de acusación contra Israel, la única democracia en Oriente Medio donde sus ciudadanos árabes gozan de plenos derechos e igualdad, pueda guardar silencio y actuar como si fuera legítimo decir eso contra mi país. Por lo tanto, no tuve otra opción", continuó Saar, que anunció la medida el 18 de junio.

El ministro, a su vez, dijo que no cree que a la UE le convenga "no tener buenas relaciones con Israel", pero insistió en que esta institución no puede "dictar posiciones políticas, sobre todo cuando están relacionadas con intereses nacionales fundamentales".

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Como ejemplo volvió a mencionar, como ya hizo en la víspera en una reunión en Jerusalén con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, el presunto derecho de Israel de extenderse y apropiarse del territorio palestino de Cisjordania mediante la expansión de asentamientos, pese a que estos violan el derecho internacional.

"No creo que exista otra nación en este planeta con pruebas mejores y más documentadas de su derecho a su tierra que el pueblo judío", añadió Saar.