CIDH: Proteger la democracia representativa del desorden violento es una tarea legítima

El presidente de la CIDH fue uno de los expositores en el foro 'Bolivia: protegiendo la democracia representativa del desorden violento', celebrado en el marco de la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se desarrolla en Panamá.

"Quiero ser enfático en el eje de este foro: proteger la democracia representativa del desorden violento es una tarea legítima y urgente, y se cumple mejor cuando el Estado actúa dentro de la ley, garantizando a la vez la seguridad de todos y el espacio de expresión pacífica. Orden democrático y derechos humanos no se oponen, se necesitan mutuamente", afirmó Ralón.

Bolivia está inmersa en una crisis desde mayo pasado debido a la escalada de protestas de sectores campesinos e indígenas vinculados al exmandatario izquierdista Evo Morales (2006-2019), que exigen la renuncia del centro-derechista Rodrigo Paz, quien cumplió este junio siete meses en el cargo presidencial, de cinco años.

El presidente Paz decretó el sábado pasado el estado de excepción para levantar los cortes de vías instalados el 6 de mayo por la Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos de La Paz, en un conflicto que ocasionó desabastecimiento y dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos.

"Ninguna vida debe perderse por falta de agua, de alimentos, de medicamentos o de atención médica oportuna (...) La violencia que pone en riesgo a las personas y a las instituciones democráticas no es protesta, es desorden que el Estado tiene el deber de enfrentar", afirmó el presidente de la CIDH.

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Frente a escenarios como el boliviano, "el camino prioritario es el diálogo, y debe facilitarse mediante todos los mecanismos posibles para alcanzarlo, pero cuando el diálogo se ha agotado y los bloqueos continúan poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas, el Estado puede, en última instancia, proceder a su disolución", dijo Ralón.

"En este caso, el uso de la fuerza debe ajustarse estrictamente a los criterios de necesidad y proporcionalidad, y los hechos de violencia, las lesiones y las muertes deben investigarse de forma pronta, independiente e imparcial", agregó.

Ralón reafirmó "la disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de acompañar al Estado boliviano y a los distintos actores sociales a través de sus mecanismos de monitoreo y cooperación técnica, con el objetivo de contribuir a la desescalada de las tensiones, la cohesión social y a la reducción de la conflictividad" en el país andino.

El foro sobre la situación de Bolivia fue organizado por el Departamento de Estado de EE.UU. y los ministerios de Exteriores de Bolivia y Argentina.

Las intervenciones principales del evento estuvieron a cargo del subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau; de los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo Carrasco, y de Argentina, Pablo Quirno, y del presidente de la CIDH.

Los representantes de una veintena de países de la OEA presentes en el foro mostraron su respaldo a la institucionalidad democrática de Bolivia.