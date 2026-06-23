Corte keniana rechaza encarcelar al ministro de Salud por el proyecto del centro antiébola

"He constatado que el señor Duale se ha sometido a la autoridad de este tribunal. Ha presentado, como se le exigía, sus alegatos para atenuar la pena y he observado que ha ofrecido disculpas", declaró en Nairobi la jueza del tribunal Patricia Nyaundi, según publicaron medios locales.

La sala aceptó las disculpas de Duale y le concedió "el beneficio de la duda" al tratarse de la primera vez que el ministro comparece sobre este asunto, pero también le advirtió sobre posibles futuros incumplimientos de órdenes judiciales.

Duale sostuvo que el Ministerio siguió el asesoramiento científico y técnico sobre el centro, y que "en ningún momento" fue su intención "ignorar, socavar o actuar en contra de las órdenes" del tribunal.

Asimismo, aseguró que todas las actividades relacionadas con el proyecto se encuentran paralizadas.

El Instituto Katiba (ONG defensora de la Constitución keniana) y el Colegio de Abogados de Kenia, ambas partes demandantes, habían pedido 15 meses de cárcel al tratarse de desacato por parte de altos funcionarios públicos, a fin de evitar que las decisiones judiciales se ignoren sin consecuencias.

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"Al considerar la sentencia, pido al tribunal que tenga en cuenta los factores. La facultad de sancionar por desacato tiene como objetivo proteger el Estado de derecho", argumentó el abogado Malidzo Nyawa en representación del Instituto Katiba.

Esta organización demandó a Duale y a la fiscal general, Dorcas Agik Oduor, al considerar que habían ignorado las directrices judiciales sobre esta instalación.

EE.UU. prometió 13,5 millones de dólares (11,6 millones de euros) para levantar el centro antiébola, ideado para recibir y tratar en territorio keniano a estadounidenses expuestos al virus, lo que causó el rechazó del sindicato de sanitarios kenianos y de las comunidades vecinas, que protestaron durante días frente a la base militar.

Según Duale, este centro formará parte de una red más amplia de 23 unidades de preparación destinadas a fortalecer la capacidad del país para responder a brotes de enfermedades infecciosas, especialmente ante el aumento de casos de ébola en países vecinos.

La República Democrática del Congo (RDC) registra ya 1.048 casos de ébola confirmados, incluidas 267 muertes, por el brote de la enfermedad declarado el pasado 15 de mayo en el este del país, según informó el Gobierno congoleño en su último boletín.

La epidemia se propagó a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.