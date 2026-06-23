Dinamarca se unirá a la misión internacional en Ormuz con drones y oficiales

"Ahora mismo parece un poco frágil, pero es no cambia que hay un acuerdo, un compromiso de 14 puntos, y por eso Dinamarca debe por supuesto estar lista", dijo el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, tras una reunión de la comisión de Exteriores del Parlamento.

Rasmussen reveló que el Gobierno de centroizquierda danés presentará una moción al Parlamento, que cuenta con el apoyo de la mayoría de la Cámara.

"Habrá traductores, drones, oficiales y un componente cibernético", dijo el ministro de Defensa, Jeppe Bruus, que no especificó el número de soldados que se enviará.

El Ministerio de Asuntos Exteriores danés anunció también la reapertura de su embajada en Teherán, cerrada desde hace tres meses, "debido a la mejora de la situación de seguridad en Irán".

"Con esta medida, Dinamarca se une a otros países de la Unión Europea (UE), que también han reabierto sus embajadas en Teherán", señaló Exteriores en un comunicado.

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Estados Unidos e Irán anunciaron hace unos días un memorando de entendimiento que contempla el cese de hostilidades y la reapertura de Ormuz, paso marítimo por el que transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

La guerra comenzó en febrero con una ofensiva de Estados Unidos e Israel que mató al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y desencadenó una escalada regional que incluyó ataques iraníes contra Israel y contra países que albergan bases estadounidenses, además del cierre de Ormuz.