El Banco Central de Brasil vincula sus próximas decisiones al conflicto en Oriente Medio

El emisor brasileño, que redujo la tasa en 0,25 puntos porcentuales en su última reunión, reafirmó la necesidad de "cautela" y dijo que los próximos pasos dependerán de nuevas informaciones que "aumenten la claridad sobre la profundidad y la extensión" de los conflictos.

Si bien EE.UU. e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para suspender temporalmente las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, el Banco Central no se fía y apuntó a la "indefinición" de los términos del acuerdo.

Por ello, dijo que el contexto internacional permanece "incierto" y que, de hecho, el escenario se había "deteriorado" respecto a la reunión celebrada en abril, sobre todo en relación con las expectativas de inflación para los próximos años.

En ese sentido, los miembros de la cúpula del Banco Central discutieron trayectorias que supondrían "variaciones abruptas" en la dirección de la política monetaria, después de varias reducciones seguidas.

Con todo, la institución apostó por no tomar ese camino y defendió la decisión de recortar hasta el 14,25 % la tasa para evitar provocar una volatilidad "excesiva" en los activos financieros y en los indicadores macroeconómicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta decisión es, según el Banco Central, "compatible" con la convergencia de la inflación con la meta del 3 % anual con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual.

La reducción de la tasa ha sido una demanda constante del sector productivo y del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se presenta a la reelección en los comicios del próximo octubre.

El alto costo del crédito es visto como un obstáculo para el crecimiento, justo cuando la mayoría de previsiones apunta a una desaceleración económica este año.

El producto interior bruto (PIB) de la mayor economía latinoamericana creció un 1,1 % en el primer trimestre, impulsado por el sector agropecuario.